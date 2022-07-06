Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре

Главное: Военный застрелил собаку в Днепре. Произошло это на АЗС.

Детали: Громкое ЧП возмутило жителей Днепра. Появилось видео с камер наблюдений как военный застрелил на одной из местных АЗС собаку.

Информацию прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он сообщил: «Убийцей собаки со щенками оказался военный. Сейчас он на полпути к Бахмуту. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим обидчиком животных».

Отмечается, что тот должен понести наказание за свой невоенный поступок.

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