Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США

Главное: В честь Дня независимости США бойцы ВСУ исполнили американский гимн. Опубликовано видео.

Детали: В понедельник,4 июля, США празднуют День независимости. Появилось видео, как в честь этого бойцы ВСУ исполняют американский гимн.

Сделал это военный оркестр, после чего был снят клип.

В Генштабе так поздравили США: «Дорогие американские друзья. Мы ценим ту поддержку, которую получаем от США. И сегодня мы искренне поздравляем вас с Днем независимости».

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 36,2 тысячи солдат.