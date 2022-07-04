Жертвами лавины в Италии стали пять человек

Главное: В Италии сошла лавина. Погибли люди.
Детали: На итальянской горе Мармолада в Альпах произошла трагедия. Тут обвалился ледник, после чего сошла лавина.
Жертвами инцидента на севере страны стали пять человек – все они туристы.
Также пострадали восемь людей, двое из них находятся в реанимации.
Известно, что лавина из снега, льда и камней сошла на туристическую тропу, по которой шла группа из пятнадцати туристов.
Специалисты говорят, что к схождению ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры, которые фиксировались на севере Италии в последние дни.
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