В районе Керченского моста внезапно повалил дым

Главное: В районе съезда с Керченского (Крымского) моста замечен белый дым. Как утверждают местные СМИ, там проводят учения российские силовики.

Детали: В сети в пятницу, 1 июля, публикуют фото дыма в районе съезда с Крымского моста.

Местные СМИ заявляют, что это учения Минобороны РФ, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз.

В тему: Руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что в первую очередь надо обрезать канал, по которому противник подтягивает резервы. Поэтому Керченский мост станет целью номер один для украинских военных после получения необходимого оружия.