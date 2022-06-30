Одесская область полностью освобождена, — ОВА

Главное: Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что область полностью освобождена от российских военных. Российские войска контролировали в Одесской области только остров Змеиный, но сегодня были выбиты из него.

Детали: Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов, заявил в четверг, 30 июня, спикер ОВА Сергей Братчук.

После ухода войск РФ из поселка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории области не осталось.

В тему: На острове Змеиный проведена операция. Россияне покинули его территорию.

Россия назвала свой уход с острова Змеиный шагом доброй воли.