Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском

Главное: Боец ВСУ опубликовал видео с возмущением по поводу того, что от него требуют не разговаривать на русском языке.

Детали: В Тиктоке опубликовано видео бойца ВСУ, который после 4 месяцев войны вернулся с фронта на операцию в Киев. Он описал дорожный конфликт в столице, в ходе котором от него стали требовать говорить на украинском. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Я 4 месяца провел на войне, и какая-то мразь будет мне говорить почему я не разговариваю на украинском языке», — заявил он.

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