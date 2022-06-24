В России автомобили с людьми смыло в море

Главное: Возле Сочи произошла трагедия. Две машины с людьми смыло в море.

Детали: В российском поселке Зубова Щель рядом с Сочи произошла трагедия. Из-за сильных дождей потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Черное море.

Спасли одного человека, также нашли одного погибшего.

При этом без вести пропали шесть людей, в том числе трое детей.

Известно, что они приехали из Ставропольского края и остановились на ночлег под эстакадой.

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