«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову

Главное: Российский певец Сергей Шнуров посвятил оскорбительную песню российскому журналисту Александру Невзорову.

Детали: Российский певец Сергей Шнуров посвятил песню журналисту Александру Невзорову. Признанного иноагентом журналиста лидер группировки «Ленинград» упрекнул в трусости и измене Родине. В песне Шнуров намекает на предательство журналиста, сбежавшего из России со своей женой и высмеивает его желание стать гражданином Украины. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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