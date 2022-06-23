Стало известно, как умирал Юрий Шатунов

Главное: Появились подробности того, как умирал Юрий Шатунов. Певца в больницу привезли друзья.

Детали: Российские СМИ сообщили некоторые подробности смерти певца Юрия Шатунова, который скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Информируется, что артиста накануне вечером в больницу привезли друзья — он был без сознания.

Об этом поведал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Медик сказал: «Друзья доставили его в 23:30 в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались».

Отмечается, что певец умер от острой сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт миокарда.

Напомним, что Юрий Шатунов в 1986-1991 годах пел в поп-группе «Ласковый май».

У него остались жена и двое детей.

В тему: Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.