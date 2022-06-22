СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева

Главное: Предавший Украину и перешедший на сторону оккупантов нардеп Ковалев якобы ликвидирован в Голой Пристани. Такую информацию предоставил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Детали: В городе Голая Пристань Херсонской области убит исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Алексей Ковалев, перешедший на сторону оккупантов. Об этом в среду, 22 июня, заявил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

В Херсонской ОВА утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

Официального подтверждения или опровержения пока нет.

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