Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области

Главное: В Ростовской области пылает нефтеперерабатывающий завод. Пожар на Новошахтинском НПЗ вспыхнул после удара беспилотника-камикадзе.

Детали: В Ростовской области России в среду, 22 июня, горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появилось много видео с места событий.

Согласно сообщениям, пожар произошел в результате попадания в него беспилотника-камикадзе.

По данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

В тему: Украинские военные нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко».