Появилось видео провала космической миссии одной из американских компаний

Главное: Космическую миссию компании Astra ждал провал. Она не сумела вывести на орбиту два метеоспутника NASA Tropics.

Детали: Американская компания Astra опозорилась на весь мир. Появилось видео провала ее космической миссии в минувшее воскресенье.

Так, ожидалось, что ракета-носитель Rocket 3.3 сумеет вывести на орбиту два метеоспутника NASA Tropics, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов, однако техника дала сбой.

В компании поведали, что провели штатный полет первой ступени: Верхняя ступень прекратила работу раньше положенного времени, из-за чего груз не попал на орбиту.

Пуск проходил с мыса Канаверал в штате Флорида.

Справка:

Astra была основанная в 2016-м году. Компания нацелена заниматься запуском малых ракет, которые должны выводить на орбиту небольшие спутники на борту из разных университетов, некоммерческих и других организаций.

Первый успешный запуск прошел в ноябре 2021-го года с тестовым грузом Космических сил США.

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