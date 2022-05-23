Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя

Главное: Российский военный Вадим Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя в Сумской области. Это первый приговор российским военнослужащим за военные преступления в Украине.

Детали: Российский военный Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному за убийство мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщает Политика страны.

Это первый приговор за военные преступления в Украине против российских военнослужащих.

Еще в начале войны, 28 февраля, в селе Чупаховка Сумской области Шишимарин расстрелял 62-летнего местного жителя Александра Шелипова.

Потом Шишимарин попал в плен вместе с тремя сослуживцами. Один из них умер вследствие ранения, двоих обменяли, а Шишимарин, командир отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области, предстал перед судом.

Обвиняемый свою вину признал. Прокуратура просила для российского военного наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

В тему: Российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области.