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Видео-Новости > Полуголая девушка устроила скандал на Каннском кинофестивале

Полуголая девушка устроила скандал на Каннском кинофестивале

Агата Кловская
21.05.22 21:18
251
Полуголая девушка устроила скандал на Каннском кинофестивале

Главное: На Каннском кинофесте раскрашенная в желто-синее полуголая девушка устроила скандал.

Детали: На Каннском кинофестивале раскрашенная в желто-синее полуголая девушка выскочила на красную дорожку. На ее теле была надпись: «Хватит нас насиловать». Девушку оперативно «скрутила» охрана. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: Каннский фестиваль в этом году проходит без россиян. Делегацию РФ не позвали на европейский кинофорум, а российским журналистам отказали в аккредитации из-за войны в Украине. Тем не менее, Каннский фестиваль все равно обвинили в поддержке России из-за Виктории Бони. Телеведущая давно живет в Монако и каждый год выходит на красную дорожку Дворца фестивалей в Каннах. Этот год не стал исключением — Боня вновь блеснула на открытии кинофорума.

Тэги: протест, война, Каннский кинофестиваль

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