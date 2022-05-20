«Азовсталь» уже покинули почти 2000 украинских военных

Главное: «Азовсталь» покидают украинские военные. Уже вышли, по разным оценкам от 1700 до 1908 украинских солдат.

Детали: Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет по выходу украинских солдат с территории «Азовстали» в Мариуполе. Данные на пятницу, 20 мая.

Сообщается, что вышли уже 1,7 тысячи военных, которых задерживают вооруженные силы РФ.

Между тем, Минобороны РФ, сообщает, что с «Азовстали» вышли уже 1908 украинских военных.

В тему: Украинские военные продолжают покидать «Азовсталь».