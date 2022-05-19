Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту

Главное: Осуществлен пятый запуск спутников Starlink. На орбиту вывели 53 аппарата.

Детали: Компания Илона Маска SpaceX осуществила массовый, уже пятый, запуск интернет-спутников Starlink на орбиту. Туда вывели 53 аппарата.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 прошел с космодрома Канаверал во Флориде.

Сейчас компания проводит космические запуски на регулярной основе, предыдущий старт состоялся 13 мая.

Справка :

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Первоначально планировалось, что созвездие Starlink будет состоять из двенадцати тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще тридцать тысяч спутников.

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