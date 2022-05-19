Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь

Главное: По улицам Магадана ходил медведь. Он попал на видео.

Детали: В России по улицам Магадана гулял медведь. Он попал на кадры камеры наблюдения.

Местные жители даже организовали дежурство в районе, где был замечен зверь.

Экологи говорят, что животное перешло через реку Магаданку в районе Горохового поля, после чего направилось в город.

Поиски медведя ни к чему не привели – он благополучно покинул Магадан и ушел в лес.

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