Появилось видео, как Байдена «заглючило» во время выступления

Главное: Джо Байден опозорился, выступая на публике. Он не смог произнести аббревиатуру AANHPI.

Детали: С президентом США Джо Байденом произошел очередной курьез. Выступая в Белом доме, он не смог выговорить аббревиатуру AANHPI (Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander).

Забавное видео уже обсуждают в социальных сетях.

Так, говорят, политик произнес: «Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч. Эй-Пи-Ай. Ай-яй-яй-яй».

Его поведение вызвало смех у присутствующих людей.

Стоит добавить, что прием в Белом доме был организован в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов.

В тему: Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину.