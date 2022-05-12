Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка

Главное: Российский военный в телефонном разговоре со знакомой поделился своими впечатлениями от главы Кремля Владимира Путина. Разговор перехватила наша разведка.

Детали: Разведка Украины перехватила очередной разговор вражеского солдата. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Он был удивлен тому, что прошлогодний парад отменили из-за пандемии коронавируса, однако Кремлю не помешали условия войны, чтобы организовать «празднование» в текущем году.

«Путин на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь — это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?», — отметила знакомая русского военного.

В ответ военный назвал Путина «старым маразматиком».

В тему: Российские военные отказываются идти в атаку, не желая быть «фаршем» в войне против Украины.