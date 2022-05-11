Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения

Главное: Украинская группа Kalush Orchestra выступила на Евровидении-2022. Она вышла в финал.

Детали: Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине на арене Pala Alpitour состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. В нем выступила украинская группа Kalush Orchestra.

Музыканты из нашей страны успешно вышли в финал с песней Stefania, сорвав овации зрителей.

Всего в полуфинале выступили семнадцать стран – десять из них прошли дальше.

Финал пройдет 14 мая.

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