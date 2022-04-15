Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский

Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский

Александр Панько
15.04.22 21:15
313
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

Детали: В интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к вероятному применению Россией ядерного оружия в Украине. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: Вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

 
Тэги: Россия, ядерное оружие, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

11.04.22 20:17

Глобальный продовольственный кризис и украинское зерно на экспорт

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Владимир Гаркавый и Денис Винокур: фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet?
15.04.22 23:12

Владимир Гаркавый и Денис Винокур: фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet?

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.04.22 21:21

Еще один украинский мужик переоделся в женскую одежду, что бы сбежать из страны
15.04.22 21:05

Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
15.04.22 17:24

Президент США подал руку... пустоте
15.04.22 17:06

Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
15.04.22 16:51

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом
15.04.22 16:28

На Киевщине погибли не менее 900 человек
15.04.22 16:03

На Буковине УПЦ передала бронежилеты для воинов ВСУ
15.04.22 15:51

Семье священника, у которого сгорел храм и дом в Ирпене, нужна помощь
15.04.22 15:35

В Кремле назвали новую главную цель «освобождения» в Украине
15.04.22 15:05

Епископ УПЦ рассказал, почему христианство никогда не опиралось на эмоции
15.04.22 16:51

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом
15.04.22 14:56

В Кремле пригрозили Финляндии и Швеции «негативными последствиями» за вступление в НАТО
15.04.22 13:35

Вероятность ядерного удара по Украине возросла, — директор ЦРУ
15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
15.04.22 12:25

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 20 тысяч солдат
15.04.22 12:23

Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
15.04.22 11:26

В ОП ожидают «приятных сюрпризов» после ликвидации «Москвы»
15.04.22 10:09

Стало известно, когда чиновники обязаны вернуться в Украину
15.04.22 08:19

США выдвинули ультиматум Китаю
14.04.22 13:58

Турция присоединится к антироссийским санкциям при одном условии
11.04.22 13:59

В ОП дали неутешительный прогноз по войне России с Украиной
11.04.22 15:55

В Кремле выдумали новую цель так называемой «спецоперации» в Украине
15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
13.04.22 12:41

Макрон выяснил, зачем Путин напал на Украину
14.04.22 12:41

Шойгу попал в реанимацию с обширным инфарктом, — источник
15.04.22 08:19

США выдвинули ультиматум Китаю
13.04.22 08:37

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, что будет дальше
12.04.22 13:14

Бритни Спирс сообщила сенсационную новость
11.04.22 12:03

Кличко считает, что Россия может попытаться взять Киев за два дня
13.04.22 13:50

В Кремле начали угрожать украинской власти за задержание Медведчука
Фото и Видео
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Президент США подал руку... пустоте
Президент США подал руку... пустоте
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
fraza.com
Новости блогосферы
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
08.04.22 16:07

Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство
04.04.22 22:11

Разрешение на покупку алкоголя во время войны было ошибкой

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.