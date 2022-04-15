Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

Детали: В интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к вероятному применению Россией ядерного оружия в Украине. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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В тему: Вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.