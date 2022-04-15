Президент США подал руку... пустоте

Главное: Джо Байден снова оконфузился, на сей раз он попытался пожать руку пустоте.

Детали: Американский лидер Джо Байден выступил в городе Гринсборо, штат Северная Каролина и после того, как закончил свою речь, он повернулся и попытался пожать руку пустоте, а потом, опомнившись, бродил вокруг трибуны с растерянным видом. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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В тему: Напомним, недавно Джо Байден опозорился и стал объектом для насмешек.