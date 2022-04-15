Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину

Главное: Спецслужба обнародовала свежие перехваты телефонных разговоров российских военных, которые касаются обстрела российского поселка Климово. На записи четко слышно, как солдат говорит о том, что поселок специально обстреляли их же военные.

Детали: Поселок Климово в Брянской области был обстрелян российскими военными. При этом Россия обвинила в этом Украину. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 15 апреля.

Спецслужба обнародовала свежие перехваты телефонных разговоров российских военных, которые касаются обстрела российского поселка.

«Это наши х...рчат», — поясняет своей жене российский оккупант, который сейчас находится в Донецкой области, и получил эту информацию от своего командира.

На вопрос женщины, для чего это делается, он отвечает: «Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают».

«Такая же х...рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», — заявил оккупант и добавил, что планирует отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине.

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