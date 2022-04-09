Джо Байден в очередной раз опозорился и стал объектом для насмешек

Главное: Джо Байден в очередной раз заговорился. Ведущий Fox News Такер Карлсон словесно поиздевался над президентом США.

Детали: Президент США Джо Байден в очередной раз заговорился, выступая перед американцами. Нам ним по этому поводу уже активно издеваются сами жители США. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Байдент сказал следующее: «Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... у под... извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзинпином. Я с ним путешествовал. Проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт».

Ведущий Fox News Такер Карлсон прокомментировал это так: «Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго. Он не способен управлять страной. Но обратите внимание на реакцию. По крайней мере, [стоявшая рядом] Браун Джексон выглядела очень смущенной. Но вице-президент [Камала Харрис] — нет: конечно, если нужно найти одно слово для Америки, это будет „17000 миль путешествия с президента Си в Гималаях с йети“. Нечего добавить».

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