Наша бригада конкретно обосралась... Российский военный по телефону пожаловался жене

Главное: Сила и мощь Вооруженных сил Украины российским военным оказалась не по зубам. Это признал один из них в телефонном разговоре с супругой.

Детали: Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехваченный телефонный звонок, в котором российский военный рассказывает своей жене о войне в Украине.

«Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника, — действительно, блин, так и есть», — сказал российский военный.

Он признал, что его бригада «конкретно обосралась». О какой именно бригаде идет речь из разговора непонятно.

«Наша бригада конкретно обосралась. Потери есть, раненых много. Здесь вся армия тупая, дебилы просто», — жалуется оккупант.

СБУ отмечает, что такие «приятные признания» россиян не должны вводить нас в заблуждение.

«Враг еще здесь и хочет уничтожить нашу нацию. Поэтому выход у нас один — бороться до последнего», — подчеркнуло ведомство.

В тему: В очередном перехваченном разговоре российских военных слышно, что они ищут «украинские патроны», чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.