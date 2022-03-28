На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал

Главное: Во время вручения премии «Оскар» произошел скандал. Актер Уилл Смит ударил ведущего.

Детали: На вручении 94-й премии «Оскар» случился скандал. Актер Уилл Смит, получивший награду как лучший актер за фильм «Король Ричард», ударил ведущего Криса Рока.

Произошло это после того, как комик пошутил о прическе его супруги Джейды Пинкетт-Смит, заявив : «Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн 2».

Стоит отметить, что ранее женщина говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой.

Как видно на кадрах Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего.

Организаторам даже пришлось отключить звук трансляции.

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