На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал

Главное: Во время вручения премии «Оскар» произошел скандал. Актер Уилл Смит ударил ведущего.
Детали: На вручении 94-й премии «Оскар» случился скандал. Актер Уилл Смит, получивший награду как лучший актер за фильм «Король Ричард», ударил ведущего Криса Рока.
Произошло это после того, как комик пошутил о прическе его супруги Джейды Пинкетт-Смит, заявив : «Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн 2».
Стоит отметить, что ранее женщина говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой.
Как видно на кадрах Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего.
Организаторам даже пришлось отключить звук трансляции.
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