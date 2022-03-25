Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны

Главное: С начала войны сотрудники СБУ ликвидировали более 20 диверсионно-разведывательных групп, а свыше 350 их участников задержали. Также были ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Детали: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудники СБУ ликвидировали более 20 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а свыше 350 их участников были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Также массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб. А в ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока — среди прочего, разоблачена личность, которая занималась подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков», — говорится в сообщении.

Так, в спецслужбе отметили, что недавно в Киеве была уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Враги пытались выдавать себя за подразделение украинской территориальной обороны.

Также были разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали и участников агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радио-электронной борьбы и беспилотниках украинских военных подразделений.

Помимо этого, в Запорожье нейтрализованы попытки российских спецслужб осуществить так называемую «федерализацию» региона. Враг пытался внедрить своих агентов в состав органов местного самоуправления.

Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Сотрудниками СБУ были заблокированы 89 YouTube-каналов российских пропагандистов, тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые пользователи, работавшие на врага, распространяли дезинформацию или передавали данные о дислокации и перемещении ВСУ.

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