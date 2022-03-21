Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины

Главное: В сети появилось видео движущейся по Бресту колонны БТР. А в оборонном ведомстве Беларуси сообщили о возвращении десантно-штурмовой бригады в место постоянной дислокации.

Детали: В Минобороны Беларуси в понедельник, 21 марта, заявили, что отвели десант от границы с Украиной.

«Десантники 38 Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси», — говорится в сообщении министерства.

В свою очередь, издание MotolkoHelp, которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, сообщили, что БТР движутся по Бресту — из-за этого в городе частично перекрыто движение.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022

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