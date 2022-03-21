Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины

Главное: В сети появилось видео движущейся по Бресту колонны БТР. А в оборонном ведомстве Беларуси сообщили о возвращении десантно-штурмовой бригады в место постоянной дислокации.
Детали: В Минобороны Беларуси в понедельник, 21 марта, заявили, что отвели десант от границы с Украиной.
«Десантники 38 Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси», — говорится в сообщении министерства.
В свою очередь, издание MotolkoHelp, которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, сообщили, что БТР движутся по Бресту — из-за этого в городе частично перекрыто движение.
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