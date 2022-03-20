Самолет «Мрия» можно было спасти

Главное: Самолет Ан-225 можно было спасти. Об этом заявил Дмитрий Антонов, бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета «Мрия».

Детали: Дмитрий Антонов, бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета «Мрия» заявил, что Ан-225 можно было спасти. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

По его словам, 26 января Агентство технического обслуживания и снабжения НАТО обратилось к руководству госпредприятия «Антонов» с предложением перебазировать самолеты из аэропорта Гостомеля в Лейпциг (Германия). Но в «Антонове» на это предложение ничего не ответили.

В конце февраля крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск.

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