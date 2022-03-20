Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Самолет «Мрия» можно было спасти

Самолет «Мрия» можно было спасти

Александр Панько
19.03.22 21:10
341
Самолет «Мрия» можно было спасти

Главное: Самолет Ан-225 можно было спасти. Об этом заявил Дмитрий Антонов, бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета «Мрия».

Детали: Дмитрий Антонов, бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета «Мрия» заявил, что Ан-225 можно было спасти. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

По его словам, 26 января Агентство технического обслуживания и снабжения НАТО обратилось к руководству госпредприятия «Антонов» с предложением перебазировать самолеты из аэропорта Гостомеля в Лейпциг (Германия). Но в «Антонове» на это предложение ничего не ответили.

В конце февраля крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Ан-225, Гостомель

Комментарии

Статьи

17.03.22 10:31

Великий голод 2022: уже скоро?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Наша Ціль — забезпечити захисників, медиків та допомогти постраждалим громадянам, — Юліан Побурко
18.03.22 18:53

Наша Ціль — забезпечити захисників, медиків та допомогти постраждалим громадянам, — Юліан Побурко

Автор: from.ua

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.22 20:46

Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
19.03.22 15:05

На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров
19.03.22 13:10

В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка
19.03.22 12:40

В Киевских духовных школах УПЦ рассказали, как помогают нуждающимся
19.03.22 12:27

PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
19.03.22 12:15

Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны
19.03.22 11:50

Молдавская Православная Церковь оказала помощь Украине на 350 тыс долларов
19.03.22 11:30

Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных
19.03.22 11:22

В Генштабе обновили потери России в Украине
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
19.03.22 20:46

Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
19.03.22 12:27

PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
19.03.22 11:22

В Генштабе обновили потери России в Украине
18.03.22 15:58

В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны
18.03.22 14:53

Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны
18.03.22 14:30

Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов
18.03.22 13:28

В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
18.03.22 12:39

Озвучены два варианта окончания войны в Украине
18.03.22 10:01

Генштаб ВСУ заявил, что на войне в Украине уже погибли 14,2 тысячи российских солдат
17.03.22 19:08

В ОП рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
13.03.22 18:31

В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
14.03.22 14:45

Россия решила не возвращать чужие самолеты, взятые в лизинг
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
13.03.22 16:17

Названы самые горячие точки на фронтах
13.03.22 15:52

В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО
18.03.22 09:14

На украинских АЗС основательно подешевело топливо
16.03.22 11:01

В России запретили ряд звезд шоу-бизнеса (СПИСОК)
13.03.22 11:55

Президент Украины поблагодарил УПЦ за помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполе
14.03.22 13:42

За голову Кадырова в Украине пообещали приличное вознаграждение
Фото и Видео
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.