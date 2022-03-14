Командиры оккупантов дают добро на расстрел мирных жителей, в том числе и детей

Главное: В сеть попал перехват разговора между российским военным и неизвестной женщиной. Оккупант признался, что командиры отдают приказы расстреливать мирных жителей, в том числе и детей.

Детали: Командование российских оккупантов дало приказ расстреливать мирных жителей, в том числе детей, в Украине. Об этом говорится на слитом в сеть перехвате разговора между оккупантом и неизвестной женщиной.

Так, российский военный признался в преступлениях против мирного населения Украины.

«Мне Леха, командир наш, дал добро шмалять. У нас люк в камазе, прям открывай, вставай и х*ярь. По**й, что там у них написано „дети“, не дети, х*ярь всех», — заявил он.

Также он заявил о больших потерях в рядах российской армии.

«Третью роту, знакомые там, полностью убило... От роты осталось человек семь, а там было 60», — добавил оккупант.

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