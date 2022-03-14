Зеленский обещает отстроить все дома и квартиры, которые были разрушены оккупантами

Главное: После войны в Украине будут отстроены все дома, которые были разрушены в результате обстрелов оккупантов. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после войны будут отстроены все дома и квартиры, которые были разрушены в результате авиаударов России. Об этом он заявил в очередном видеообращении.

«Российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам... Но, знайте, мы все отстроим, мы все восстановим. Каждая улица каждого города, каждая квартира каждого украинца. Я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы и всю помощь миру», — заявил Зеленский.

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