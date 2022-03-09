Голодные оккупанты с помощью палок воруют кур в украинских селах

Главное: Оккупанты, пришедшие на нашу землю из РФ, с голодухи начали воровать кур у обычных людей.

Детали: Оголодавшие российские оккупанты скатились до того, что начали воровать кур с украинских дворов. Кадрами поделился Telegram-канал «ЗСУ Війна з окупантами».

«Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти», — подписано видео.

На кадрах видно, что трое военных РФ зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал «палить» по курам.

Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.

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