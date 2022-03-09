Пленные российские солдаты грозят Путину восстанием

Главное: Пленные российские солдаты обратились к своим сослуживцам с призывом бросать оружие и покидать дислокации. Потому что в Украине живет мирное население, которое не хочет войны.

Детали: Военнопленные РФ, которых захватили после вторжения в Украину, обратились к президенту России Владимиру Путину, с заявлением. По их словам, вернувшись в свою страну солдаты пойдут против главы РФ.

В частности, пленный Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему, то есть Путину, чтобы тот перестал воздействовать на Украину своим террористическим актом.

«Когда мы вернемся, мы встанем против него», — заявил он.

«Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То, что он сделал с украинским народом», — добавил другой пленный Александр Яковчук.

Также пленные обратились к своим сослуживцам с призывом бросать оружие и покидать дислокации, потому что в Украине мирное население, которое не хочет войны.

Отметим, многие из военнопленных, принимающих участие в пресс-конференции, — бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Данная бригада принимала участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в операции РФ в Сирии.

В тему: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с российской армией уже покончено. По его словам, Владимир Путин должен это признать.