Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим

Главное: Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания (ядерные боеголовки) в особый режим боевого дежурства.

Детали: Президент России Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Речь идёт о ядерных боеголовках. Как пишет ТГ-канал сайта "Страна", Путин таким образом показывает, что все очень серьезно и отступать он не намерен.

В телеграм появляется даже информация такого характера: «Похоже на третью мировую. Есть информация, что сейчас ОДКБ может оказать РФ помощь, но тогда точно будет п...ц».

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