Российский снаряд убил человека в центре Умани

Главное: Российский снаряд разорвался в самом центре Умани. Погиб проезжавший мимо велосипедист, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Детали: В Умани снаряд российсокй артиллерии попал в центр города, в результате чего погиб 1 гражданский житель и по меньшей мере 5 получили ранения. Как сообщает глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко на своей странице в Facebook, в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части — 30 км от Россошек.

Жителей города, у которых нет собственного автотранспорта, попросили прибыть к АЗС WOG на выезде из города возле трассы Стрый-Узварино. Там ждут для эвакуации автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до кругового розворота, и там повернуть на повороте на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.

Скичко также оставил контактные телефоны для горожан, чтобы координировать свои действия.

Видео взрыва публикует канал Pravda Gerashchenko в Telegram.