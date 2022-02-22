Зеленский пообещал никому ничего не отдавать и поблагодарил украинцев

Главное: Президент Владимир Зеленский заявил о выходе России из Минских соглашений и объявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам после того, как Россия признала «независимость ДНР и ЛНР». По его словам, международно признанные границы Украины останутся, несмотря на какие-либо заявления и действия России.

«Вечером мы провели заседание СНБО. Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с этими решениями возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии», — заявил президент, поблагодарив украинцев за мудрость и сохранение холодной головы.

Зеленский предупредил, что Россия легализует свои войска, находящиеся в ОРДЛО с 2014 года. «Страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она об этом заявляет», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам Зеленского, инициирован экстренный созыв саммита нормандской четверки — от партнеров ожидают четких и действенных шагов поддержки.

«Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы привержены политико-дипломатическому регулированию и не подвергаемся провокациям. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. Согласно ст. 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на коллективную и индивидуальную оборону. Мы хорошо отличаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда», — заявил президент.

Он подчеркнул, что как только власти увидят изменение ситуации, рост рисков — украинцы об этом узнают. Сейчас нет причин хаотических действий.

«Мы ничего и никому не отдадим», — заключил Владимир Зеленский.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.