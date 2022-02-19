Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире

Главное: Нардеп Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов устроили драку в прямом эфире.

Детали: В эфире программы Савика Шустера подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Бутусов попросил не давать слова Шурифу, якобы потому что тот распространяет «российские нарративы». Шуфрич ответил: «Предатель или нет — пусть устанавливает суд». После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо. Шурифич ответил.

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