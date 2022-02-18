В центре Донецка взоравли армейский уазик

Главное: В центре Донецка взорвался автомобиль «начальника народной милиции ДНР» Дениса Синенкова.

Детали: В центре Донецка взорвался автомобиль. Как сообщает Lenta.ru, это случилось в нескольких десятках метров от здания «правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

На месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о пострадавших нет.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на людей, которые живут в центре города, они ничего не слышали, хотя российские СМИ заявляют, что взрыв был такой мощный, что его слышал весь город.

Как сообщается на канале РБК в Telegram, взорвался автомобиль «начальника народной милиции ДНР» Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.

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