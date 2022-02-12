Илон Маск наглядно показал, как произойдет колонизация Марса

Главное: Компания SpaceX представила пилотируемый корабль Starship, который отправится в полет в 2022 году.

Детали: Основатель SpaceX Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Как сообщает engadget, на презентации также показали видеоролик, в котором смоделирован пилотируемый полет Starship на Марс, а также его дозаправка на орбите и возвращение первой ступени Super Heavy на Землю.

Предполагается, что ловить ракеты по возвращении будет «Мехазилла» — 140-метровая башня для обслуживания Starship с роботизированными манипуляторами.

В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.

«Сейчас компания очень близка к решению трудной задачи. К следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель», — сказал Маск.

«На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставить около 2 тонн материалов с Земли», — добавил он, подчеркнув, что для реализации этих планов еще потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдет максимум полгода.

Справка: Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту.

В тему: В мае 2021 года прототип корабля Starship SN15 впервые совершил успешную посадку в Техасе. До этого испытания трижды завершались провалом и корабль взрывался.