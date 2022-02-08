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Названы все номинанты на «Оскара» в этом году

Александр Панько
08.02.22 16:34
146
Названы все номинанты на «Оскара» в этом году

Главное: В список номинантов на «Оскар» в этом году попали мегахиты «Вестсайдская история», «Не смотри вверх» и «Белфаст».

Детали: Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара»-2022. Как сообщает «Украинская правда.Жизнь», в целом награда будет вручена в 24 номинациях.

Среди них, в частности, номинанты на «Лучший фильм»:

— «Белфаст»;

— «CODA: В ритме сердца»;

— «Не смотри вверх»;

— «Сядь за руль моей машины»;

— «Дюна»;

— «Король Ричард»;

— «Лакричная пицца»;

— «Аллея ужаса»;

— «В руках кобеля»;

— «Вестсайдская история».

Номинанты на «Лучшую актрису»:

— Джессика Честейн, «Глаза Тамми Фэй»;

— Оливия Колман, «Незнакомая дочь»;

— Пенелопа Крус, «Параллельные матери»;

— Николь Кидман, «Быть Рикардо»;

— Кристен Стюарт, «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».

Номинанты на «Лучшего режиссера»:

— Кеннет Брана, «Белфаст»;

— Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»;

— Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»;

— Джейн Кэмпион, «В руках кобеля»;

— Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»;

Номинанты на «Лучшего актера»:

— Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»;

— Бенедикт Камбербетч, «В руках кобеля»;

— Эндрю Гарфилд, «Тик-да, бум!»;

— Уилл Смит, «Король Ричард»;

— Дензел Вашингтон, «Макбет».

Номинанты на «Лучший анимационный фильм»:

— «Энканто»;

— «Лука»;

— «Побег»;

— «Митчеллы против Машин»;

— «Рая и последний дракон».

За звание «Лучшего иностранного фильма» поборются:

— Сядь за руль моей машины (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути;

— Рука бога (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино;

— Худший человек на свете (Verdens verste menneske) Йоакима Триера;

— Побег (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены:

— CODA: Ребенок глухих родителей;

— Сядь за руль моей машины;

— Дюна;

— Власть пса.

В категории «Лучший оригинальный сценарий» оказались картины:

— Не смотрите наверх;

— Король Ричард;

— Белфаст;

— Лакричная пицца;

— Худший человек на свете.

Номинанты на «Лучшую песню к фильму»:

— Be Alive — «Король Ричард»;

— Dos Oruguitas — «Энканто»;

— Down To Joy — «Белфаст»;

— No Time To Die — «007: Не время умирать»;

— Somehow You Do — «Четыре добрых дня».

Номианты на «Лучшего актера второго плана»:

— Киарон Хайндс, «Белфаст»;

— Трой Костур, «CODA: В ритме сердца»;

— Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»;

— Джесси Племонс, «В руках кобеля»;

— Коди Смит-Макфи, «В руках кобеля».

Трансляцию оглашения номинантов можно посмотреть на официальном канале «Оскара» в YouTube:

 

Отметим, что фильм «Белфаст» снят в черно-белом цвете, а некоторые номинированные фильмы созданы телевизионными платформами: «Не смотрите вверх» — Netflix, «CODA» — Apple TV.

Справка: Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий, а также самой значительной и престижной на планете.

В 2019, 2020 и 2021 годах правила проведения церемонии были серьезно изменены в связи с расовыми и коррупционными скандалами, а также распространением пандемии коронавируса.

В тему: В этом году впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет вживую, в традиционном месте — Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

По данным авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, среди фаворитов «Власть пса», «Белфаст» и «Вестсайдская история».

Тэги: мир, номинант, Оскар, культура, кинематограф

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