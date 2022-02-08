Названы все номинанты на «Оскара» в этом году

Главное: В список номинантов на «Оскар» в этом году попали мегахиты «Вестсайдская история», «Не смотри вверх» и «Белфаст».
Детали: Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара»-2022. Как сообщает «Украинская правда.Жизнь», в целом награда будет вручена в 24 номинациях.
Среди них, в частности, номинанты на «Лучший фильм»:
— «Белфаст»;
— «CODA: В ритме сердца»;
— «Не смотри вверх»;
— «Сядь за руль моей машины»;
— «Дюна»;
— «Король Ричард»;
— «Лакричная пицца»;
— «Аллея ужаса»;
— «В руках кобеля»;
— «Вестсайдская история».
Номинанты на «Лучшую актрису»:
— Джессика Честейн, «Глаза Тамми Фэй»;
— Оливия Колман, «Незнакомая дочь»;
— Пенелопа Крус, «Параллельные матери»;
— Николь Кидман, «Быть Рикардо»;
— Кристен Стюарт, «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».
Номинанты на «Лучшего режиссера»:
— Кеннет Брана, «Белфаст»;
— Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»;
— Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»;
— Джейн Кэмпион, «В руках кобеля»;
— Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»;
Номинанты на «Лучшего актера»:
— Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»;
— Бенедикт Камбербетч, «В руках кобеля»;
— Эндрю Гарфилд, «Тик-да, бум!»;
— Уилл Смит, «Король Ричард»;
— Дензел Вашингтон, «Макбет».
Номинанты на «Лучший анимационный фильм»:
— «Энканто»;
— «Лука»;
— «Побег»;
— «Митчеллы против Машин»;
— «Рая и последний дракон».
За звание «Лучшего иностранного фильма» поборются:
— Сядь за руль моей машины (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути;
— Рука бога (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино;
— Худший человек на свете (Verdens verste menneske) Йоакима Триера;
— Побег (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены:
— CODA: Ребенок глухих родителей;
— Сядь за руль моей машины;
— Дюна;
— Власть пса.
В категории «Лучший оригинальный сценарий» оказались картины:
— Не смотрите наверх;
— Король Ричард;
— Белфаст;
— Лакричная пицца;
— Худший человек на свете.
Номинанты на «Лучшую песню к фильму»:
— Be Alive — «Король Ричард»;
— Dos Oruguitas — «Энканто»;
— Down To Joy — «Белфаст»;
— No Time To Die — «007: Не время умирать»;
— Somehow You Do — «Четыре добрых дня».
Номианты на «Лучшего актера второго плана»:
— Киарон Хайндс, «Белфаст»;
— Трой Костур, «CODA: В ритме сердца»;
— Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»;
— Джесси Племонс, «В руках кобеля»;
— Коди Смит-Макфи, «В руках кобеля».
Трансляцию оглашения номинантов можно посмотреть на официальном канале «Оскара» в YouTube:
Отметим, что фильм «Белфаст» снят в черно-белом цвете, а некоторые номинированные фильмы созданы телевизионными платформами: «Не смотрите вверх» — Netflix, «CODA» — Apple TV.
Справка: Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.
Является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий, а также самой значительной и престижной на планете.
В 2019, 2020 и 2021 годах правила проведения церемонии были серьезно изменены в связи с расовыми и коррупционными скандалами, а также распространением пандемии коронавируса.
В тему: В этом году впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет вживую, в традиционном месте — Dolby Theater в Лос-Анджелесе.
По данным авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, среди фаворитов «Власть пса», «Белфаст» и «Вестсайдская история».