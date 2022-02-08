Опубликовано видео последствий аномального снегопада в Японии

Главное: Аномальный снегопад прошел в Японии. Намело огромные сугробы.
Детали: Накануне в Японии бушевал аномальный снегопад. Появилось видео его последствий.
Синоптики говорят, что он стал рекордным для страны.
Специалисты объясняют, что такой снегопад был вызван давлением в сочетании с холодными воздушными массами.
Так, в Майбаре намело 62 сантиметра снега, а в Саппоро и Хоккайдо – 60 сантиметров.
При этом общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров.
Во многих городах было парализовано движение транспорта и также фиксировались отключения электроэнергии.
В тему: В Грузии намело четырехметровые сугробы.