Опубликовано видео последствий аномального снегопада в Японии

Главное: Аномальный снегопад прошел в Японии. Намело огромные сугробы.

Детали: Накануне в Японии бушевал аномальный снегопад. Появилось видео его последствий.

Синоптики говорят, что он стал рекордным для страны.

Специалисты объясняют, что такой снегопад был вызван давлением в сочетании с холодными воздушными массами.

Так, в Майбаре намело 62 сантиметра снега, а в Саппоро и Хоккайдо – 60 сантиметров.

При этом общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров.

Во многих городах было парализовано движение транспорта и также фиксировались отключения электроэнергии.

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