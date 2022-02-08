Одноклубник Ярмоленко влип в скандал из-за… игры в футбол котом

Главное: Футболист Курт Зума поиздевался над котом. Появилось скандальное видео.

Детали: 27-летний защитник сборной Франции и английского «Вест Хэма» Курт Зума оказался в эпицентре скандала. Его брат Йоан залил в Snapchat видео, на котором видно, как одноклубник нашего Андрея Ярмоленко издевается над котом.

Спортсмен в буквальном смысле решил поиграть животным в футбол, использовав его в качестве мяча.

Видео вызвало массовые возмущения в социальных сетях.

В клубе уже заявили, что осуждают действия игрока и собираются во всем разобраться.

Сам же Курт Зума сказал: «Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий. Мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши два кота в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится».

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