Киев потрясло нелепое убийство: мужчина случайно застрелил сожительницу

Главное: В Киеве произошло убийство. Мужчина застрелил сожительницу из травматического пистолета.
Детали: Киев потрясла трагедия. О ней поведали в полиции.
Сообщается, что в ночь на понедельник, 7 февраля, 43-летний мужчина случайно застрелил 37-летнюю сожительницу из травматического пистолета.
Инцидент произошел на улице Приречной (Оболонский район).
Убийцу уже задержали.
Выяснилось, что парочка совместно распивала алкогольные напитки, после чего решила развлечься. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил ей в затылок.
Сожительница скончалась во время оказания медицинской помощи.
Копы уже изъяли оружие и задержали мужчину. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчина может получить пятнадцать лет.
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