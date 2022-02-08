Киев потрясло нелепое убийство: мужчина случайно застрелил сожительницу

Главное: В Киеве произошло убийство. Мужчина застрелил сожительницу из травматического пистолета.

Детали: Киев потрясла трагедия. О ней поведали в полиции.

Сообщается, что в ночь на понедельник, 7 февраля, 43-летний мужчина случайно застрелил 37-летнюю сожительницу из травматического пистолета.

Инцидент произошел на улице Приречной (Оболонский район).

Убийцу уже задержали.

Выяснилось, что парочка совместно распивала алкогольные напитки, после чего решила развлечься. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил ей в затылок.

Сожительница скончалась во время оказания медицинской помощи.

Копы уже изъяли оружие и задержали мужчину. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчина может получить пятнадцать лет.

В тему: Киевлянка по неизвестной причине жестоко расправилась с 2-летней дочерью.