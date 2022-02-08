Путин назвал Зеленского «красавицей»

Главное: Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет. При этом он обратился к президенту Владимиру Зеленскому словом «красавица».

Детали: Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку. Как сообщает «Украинская правда», по его словам, альтернативы Минским соглашениям нет.

«Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится. Терпи, моя красавица. Надо выполнять. По-другому никак», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля.

Видео заявление публикует российский пропагандистский канал «RT на русском» в Telegram:

Российский президент напомнил, что Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что Украина якобы должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также оставить на должностях подручных наместников Кремля на руководящих должностях в этих областях.

В то же время, Эмманюэль Макрон встал на защиту Зеленского, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Тогда как, по мнению французского лидера, на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

В тему: В августе 2019 года тогдашний глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Владимир Зеленский — первый президент, который начал выполнять Минские соглашения.