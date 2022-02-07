В Карпатах зафиксировано очень красивое и опасное явление

Главное: Сотрудники ГСЧС опубликовали видео редкого и опасного метеорологического явления под названием «снежный фонтан».

Детали: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области опубликовала видео «снежных фонтанов». Как сообщается на официальной странице подразделения в Facebook, речь идет о снеге над горными впадинами, поднимающийся ветром на несколько метров и напоминающий потоки воды.

«Явление красивое, но крайне опасное, ведь образуются они сильным ветром у снежных карнизов», — объяснили в ГСЧС.

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