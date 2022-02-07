Умерла индийская певица, голос которой был знаком почти каждому жителю СССР

Главное: Умерла индийская певица Лата Мангешкар. Ее голос звучит в более чем тысяче фильмах.

Детали: В минувшее воскресенье, 6 февраля, в одной из больниц Мумбая умерла легендарная индийская певица Лата Мангешкар. Ей было 92 года.

Причиной смерти называются последствия коронавируса. Тест на заразу она сдала еще 8 января.

Ее голос знаком многим, особенно – во времена СССР. Дело в том, что артистка озвучила песни (как правило других актрис) в более чем тысяче фильмах Болливуда.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал: «Она оставила нацию с бездной, которую не заполнить. Будущие поколения будут знать ее как оплот индийской культуры, женщину, чей мелодичный голос имел несравненный дар завораживать людей».

Отметим, что Лата Мангешкар начала петь еще в пятилетнем возрасте. Ее отцом был оперный певец и актер Динанат Мангешкар. Первую песню будущая звезда записала в тринадцать лет. За всю карьеру она спела двадцать пять тысяч песен.

Примечательно, что женщина никогда не была замужем и не имела детей.

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