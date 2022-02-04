Путин сделал вид, что не замечает украинских спортсменов на открытии Олимпийских игр

Главное: В момент выхода украинских спортсменов на торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине президент России Владимир Путин сложил руки и сделал безразличный вид. По мнению британских СМИ, таким образом он притворился, что спит.

Детали: Американский телеканал NBC показал во время появления сборной Украины на торжественном открытии Олимпийских игр в Пекине президента РФ Владимира Путина, одиноко сидящего на трибунах. Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом комментатор вспомнил о сотнях тысяч российских военных, стоящих у границы.

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США грозят жесткими санкциями, если Россия что-нибудь сделает», — сообщила ведущая.