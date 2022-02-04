Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера

Главное: Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе для Супербоула. Он сыграл роль Зевса.

Детали: 74-летний американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в рекламном ролике для немецкого автомобильного концерна BMW, который покажут во время финального матча Национальной футбольной лиги Супербоула. Он сыграл роль Зевса.

По сюжету сотрудник бара, куда пришел герой Арнольда Шварценеггера, неправильно называет его по имени.

Слоган ролика гласит: «Назревает что-то электрическое».

Отметим, что поединок состоится 13 февраля на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (Калифорния). В матче сыграют команды «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс».

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