Инженеры из Великобритании создали безмоторного робота-насекомое

Главное: Британские ученые создали робота с крыльями, конструкцию которых подсмотрели у насекомых, в частности, пчел. Они двигаются без какого-либо мотора и трансмиссии и обладают постоянной производительностью.

Детали: Специалисты из Бристольского университета создали миниатюрного робота с крыльями, которые приводятся в движение посредством электрического поля. Как сообщает Lenta.ru, по словам ученых, им удалось спроектировать точную копию летающих насекомых, например пчел.

Как утверждается в научной работе, источник движения, технически называемый исполнительным механизмом, и само крыло связаны напрямую, то есть робот начинает махать крыльями и летать без мотора или трансмиссии. Для передвижения ему необходим лишь какой-нибудь источник питания.

Исследователи также подчеркнули, что мощность их механизма немного превысила природный аналог. Но проверив машину на миллион взмахов крыльев специалисты обнаружили, что производительность механизма была постоянной.

«Если вы посмотрите на некоторых насекомых, например на пчелу, и сделаете разрез посередине, а потом посмотрите на крылья и мускулы, вы увидите, что они почти напрямую связаны друг с другом», — рассказал один из авторов исследования Тим Хелпс.

Ученые намерены использовать механизм для создания небольших летающих роботов. Однако для этого источник электроэнергии необходимо будет встроить непосредственно в корпус машины.

Видео испытаний опубликовано на канале New Scientist в YouTube:

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