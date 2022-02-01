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Видео-Новости > Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации

Агата Кловская
01.02.22 13:52
175
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации

Главное: По состоянию на 1 февраля в Украине значительно сократилась желтая зона карантина. «Оранжевые» зоны пополнила также столица Украины.

Детали: Киев оказался в «оранжевой» зоне карантина при самых высоких показателях вакцинации. Причиной тому является превышение допустимой нормы динамики госпитализаций COVID-больных. Об этом шла речь на брифинге руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко.

«Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели по заболеваемости и самые высокие — по вакцинации. Сегодня Киев вошел в „оранжевый“ уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых меньших», — пояснил он.

По словам эксперта, регионы-лидеры, которые показывают более 50% вакцинации (Киев показывает более 70%), продолжают быть с наименьшим и нагрузкой на медицинскую систему и уровнем заболеваемости в целом.

Согласно обновленным данным Минздрава, красная зона осталась без изменений. В ней находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В оранжевую зону попали Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области.

В желтой области остались Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области.

 

В тему: На Закарпатье ужесточают карантин.

Тэги: Киев, общество, здоровье, коронавирус, зоны карантина, карантинные зоны

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